Как защитить абрикосы от весенних заморозков: полезные советы

Цветение абрикосов / © Pixabay

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Период цветения абрикосов — самый уязвимый для будущего урожая. Даже незначительное похолодание может привести к потере завязи, поэтому важно заранее подготовить деревья к возможным весенним заморозкам.

Полезные советы на эту тему дали авторы украинского Instagram-блога «Все выросте».

По словам одного из садоводов, температура до -2 градусов обычно не представляет угрозы для абрикосов. Однако в случае прогноза о более сильных морозах, необходимо принять меры — главное, без фанатизма.

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«Если же на пару градусов ниже, то не нужно жечь никакие костры всю ночь вокруг дерева. Достаточно только за сутки перед заморозками и через сутки после дать вспомогательный стимулятор-антистресс», — посоветовал эксперт.

Для обработки подходят средства с содержанием аминокислот, снижающих стресс у растений. Среди рекомендованных — «Мегафол», «Амалгерол Эссенс», «Изабион», а также другие препараты с подобным составом. Если в формуле дополнительно присутствуют растительные экстракты, антиоксиданты или морские водоросли, это повышает эффективность и позволяет дереву легче пережить понижение температуры до -4 градусов и ниже.

В то же время эксперт отметил, что в случае экстремального холода, например -10 градусов, даже самые действенные средства могут быть бессильны — в таких ситуациях все зависит от природы.

К слову, ранее опытные фермеры дали советы, как защитить сад от заморозков, чем обработать почки и цветы на деревьях.