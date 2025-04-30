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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Есть ли угроза оккупации Сум: ответ ГПСУ

Демченко прокомментировал, как врагу удается так быстро продвигаться.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сумская область

Сумская область / © Новинарня

Город Сумы расположен, не так далеко от границы с Россией, в 30 километрах. Если говорить о границе напрямую, то направление населенного пункта Журавка и направление населенного пункта Басовка – это те отрезки, где враг применяет тактику малых штурмовых групп.

Об этом "Укринформу" сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Фактически пешком эти группы по несколько человек (иногда до пяти человек) пытаются перейти линию границы, чтобы углубиться, закрепиться, дождаться подкрепления и расширять уже зону активных боев по территории Украины", — подчеркнул он.

Ранее речь шла о том, что сейчас и количество военных РФ, действующее в отдельных районах Сумской области, не способно прорваться в Сумы.

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Дата публикации
Количество просмотров
140
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