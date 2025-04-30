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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
151
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Чи є загроза окупації Сум: відповідь ДПСУ

Демченко прокоментував, як ворогові вдається так стрімко просуватися.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сумська область

Сумська область / © Новинарня

Місто Суми розташоване, не так далеко від кордону з Росією, на відстані 30 кілометрів. Якщо говорити про кордон безпосередньо, то напрямок населеного пункту Журавка і напрямок населеного пункту Басівка – це ті відтинки, де ворог застосовує тактику малих штурмових груп.

Про це “Укрінформу” сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Фактично пішки ці групи по кілька осіб (інколи до п'яти осіб) намагаються перейти лінію кордону, щоб заглибитися, закріпитися, дочекатися підкріплення і розширювати вже зону активних боїв по території України”, — наголосив він.

Раніше йшлося про те, що наразі та кількість військових РФ, яка діє в окремих районах Сумської області, не здатна прорватися до міста Суми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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