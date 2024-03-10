Как обрезать абрикос после зимы для хорошего урожая

Обрезка абрикоса весной: когда и как правильно это делать

Почему нужно обрезать абрикос весной

Обрезка абрикоса весной – важная часть ухода за растением. Процедура необходима для того, чтобы:

Улучшить доступ солнечного света.

Обеспечить полноценную вентиляцию в кроне.

Для профилактики различных заболеваний и борьбы с вредителями.

Когда обрезать абрикос

Обрезку нужно производить, когда дерево еще спит, до появления почек. Если обрезать во время сокодвижения, увеличивается вероятность болезней. Проведение аналогичной процедуры осенью ослабляет растение перед зимними морозами, но это не касается зимостойких пород.

В южных областях обрезать абрикос нужно в конце марта, в центральных, северных областях – в середине апреля.

Виды обрезки абрикоса весной

Обрезка, которая предназначена формировать крону молодого дерева, производится обычно в первый год жизни. Создается основание и скелет дерева.

Омолаживающая обрезка производится для возобновления роста уже плодоносящего дерева. Речь идет об уходе за старыми деревьями, которые нуждаются в подобной процедуре каждый год, каждую весну и лето.

Регулирующая обрезка взрослых деревьев, дающих плоды, помогает улучшить плодоношение и рост при слабом приросте.

Санитарная обрезка актуальна для растений всех возрастов, ведь его цель – это удаление больных, загнивших, сухих и поврежденных ветвей. Проводить такого рода обрезку можно независимо от сезона и без какой-либо схемы.

Как обрезать абрикос весной

В процессе необходимо поддерживать размер годовых приростов до 50 см.

Важно удалять не более трети от общего количества ветвей скелетного плана.

Для обрезки выбирать молодое, здоровое растение, годовой прирост которого превышает 40 см.

Не разветвленный абрикос можно укоротить на 30 см. При работе с разветвленным важно не забыть о формировании кроны.

Для сильно рослых сортов используют разряженно-ярусный способ обрезки, для слаборослых – вазообразный. Разряженно-ярусная форма формируется из 5 скелетных веток, между которыми должно быть расстояние 35-40 см. Для вазообразной формы ветки обрезаются вокруг ствола.

Процедуру нужно проводить хорошо наточенным инструментом, место среза нужно обработать.

Обработка срезов требуется, чтобы исключить возможность попадания влаги и гниения. Чаще всего для этого используется садовый вар, предварительно разогрев его на водяной бане.

Какие ветви обязательно обрезаются весной

Удалите все мертвые, сухие и поврежденные ветки. Это поможет сберечь энергию для здоровых частей растения. Больные ветки нужно сжечь.

Выберите одну или несколько, в зависимости от обрезки, вертикальных ветвей. Направляйте рост веток так, чтобы создать открытую крону для улучшения доступа света и воздуха.

Толстые ветви, конкурирующие с проводником, также нужно удалить.

Обрежьте ветки, конкурирующие за пространство и свет и плотно загущенные ветки. Удалите кривые веточки и те, которые затеняют и трутся друг о друга.

Обрежьте ветки, растущие под острым углом и создающие своеобразные «вилки». Обрежьте ветки, растущие под тупым углом вниз.

Удалите побеги, расположенные ниже 1 яруса.

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