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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Какая ситуация в Сумской области: в ВСУ прокомментировали

Силы обороны региона мужественно противостоят натиску врага, пытающегося взять под контроль важную логистическую трассу.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ВСУ на фронте

ВСУ на фронте / © Associated Press

Сумская область имеет самую большую государственную границу среди всех регионов Украины, что усложняет задачи обороны. Однако враг активизировал давление на разных участках фронта, применяя артиллерийские обстрелы, диверсионные группы и штурмовые действия.

Об этом сообщил Дмитрий Лантушенко, старший офицер отделения коммуникаций 117-й отдельной бригады территориальной обороны в эфире КИЕВ24

«Сила обороны пытается сдерживать это давление, а то, что враг давит, это уже для всех понятно», — сообщил Лантушенко в эфире КИЕВ24.

Особое внимание враг уделяет трассе Юнаковка-Суджа — ключевой логистической артерии, контроль над которой позволит создать буферную зону.

Ситуация на фронте динамичная: «Где-то ребята вынуждены отходить с позиций, где наши защитники контратакуют и отвергают врага», добавляет офицер.

Напомним, по словам, спикера УВ «Курск» Ярослава Чепурного, российские войска пытаются продвинуться вглубь Сумской области. Захватчики штурмуют Кондратовку и Локню.

«Боевые действия продолжаются в районах Владимировки, Веселовки, южнее Журавки и Басовки. За долгое время российские бомбардировки и артиллерийские обстрелы эти пограничные населенные пункты россияне практически уничтожили», — добавил военный.

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