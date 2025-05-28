Сможет ли Украина воевать до лета 2026-го: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Российская армия начнет ощущать значительное влияние санкций с лета 2026 года, а к этому времени РФ сможет вести войну. Однако Украина не хочет воевать столько времени.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Мы все понимаем, что экономика России из-за санкций начала это (давление — ред.) чувствовать. Но их армия, которую они кормят финансами, будет это чувствовать, начиная со следующего года, где-то с лета, с июня 2026 года. Это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать. Мы не хотели воевать с самого начала. Но это очень сложно. Никто не хочет лет войны», — отметил глава государства.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что в июне 2026-го «войны уже не будет».

Также он рассказал, почему мира до сих пор нет, и заверил, что Украина готова к переговорам.