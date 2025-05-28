Яка ситуація на Сумщині: в ЗСУ прокоментували

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Сумська область має найбільший державний кордон серед усіх регіонів України, що ускладнює завдання оборони. Однак ворог активізував тиск на різних ділянках фронту, застосовуючи артилерійські обстріли, диверсійні групи та штурмові дії.

Про це повідомив Дмитро Лантушенко, старший офіцер відділення комунікацій 117 окремої бригади територіальної оборони в етері КИЇВ24

«Сила оборони намагається стримувати цей натиск, а те, що ворог тисне, це вже для всіх зрозуміло», — повідомив Лантушенко в ефірі КИЇВ24.

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Особливу увагу ворог приділяє трасі Юнаківка-Суджа — ключовій логістичній артерії, контроль над якою дасть змогу створити буферну зону.

Ситуація на фронті динамічна: «Десь хлопці вимушені відходити з позицій, десь наші захисники контратакують і відкидають ворога», додає офіцер.

Нагадаємо, за словами, речника УВ «Курськ» Ярослава Чепурного, російські війська намагаються просунутися вглиб Сумської області. Загарбники штурмують Кіндратівку та Локню.

«Бойові дії тривають в районах Володимирівки, Веселівки, південніше Журавки і Басівки. За довгий час російських бомбардувань та артилерійських обстрілів ці прикордонні населені пункти росіяни практично знищили», — додав військовий.

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