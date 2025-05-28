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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Лопес шокувала пристрасним поцілунком із жінкою просто на сцені

Співачка вирішила епатувати публіку. Однак такий перформанс від Джей Ло оцінили не всі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес шокувала пристрасним поцілунком із танцівницею просто на сцені під час свого виступу.

Зокрема, виконавиці цьогоріч довірили відповідальну місію. Артистка стала ведучою церемонії вручення премії American Music Awards, що минула в Лас-Вегасі. Окрім цього, саме Джей Ло своїм виступом відкривала урочистий захід.

Та, схоже, співачка вирішила не лише потішити глядачів номером, а й доволі епатувати публіку. Артистка просто на сцені спочатку зливалася в пристрасному поцілунку з танцівником, а потім те ж саме повторила й з танцівницею.

Дженніфер Лопес поцілувалася з танцівницею / © Getty Images

Дженніфер Лопес поцілувалася з танцівницею / © Getty Images

Однак вчинок артистки оцінили далеко не всі. Daily Mail пише, що в Мережі на Дженніфер Лопес посипався шквал критики. Одні користувачі назвали епатажний вчинок співачки "огидним", а інші заявили, що таким чином вона намагається привернути увагу колишнього чоловіка, голлівудського актора Бена Аффлека. Сама ж виконавиця не коментує свій вчинок та не реагує на критику.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес хизувалася сталевим пресом. Співачка продемонструвала підтягнуту фігуру в обтислих лосинах та кроптопі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
249
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