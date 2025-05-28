Чи можна собакам їсти яблука / © Credits

Реклама

Ми із задоволенням додаємо яблука у пироги, салати, соки чи просто їмо свіжими. Але коли наш песик кидає погляд на яблуко у нашій руці — виникає цілком логічне питання: а чи можна поділитися з ним цим фруктовим задоволенням. Мода на «здорові перекуси» дійшла й до улюбленців, про це розповідає видання Martha Stewart, а також ділиться корисною інформацією, чи справді це безпечно.

Чи можна собакам яблука

Так, яблука дозволені собакам, але тільки у помірній кількості та з певними застереженнями. Яблучні скибочки — це смачний, низькокалорійний та багатий на клітковину перекус, але вони мають бути лише доповненням до основного раціону, а не заміною повноцінного корму. Лише до 10% добової норми калорій собаки може припадати на ласощі — зокрема й на яблука.

Як правильно давати собаці яблука

Щоб яблука були безпечними для чотирилапих друзів, дотримуйтесь кількох простих правил:

Реклама

Залиште шкірку — вона містить вітаміни та клітковину.

Обов’язково видаліть насіння, серцевину та плодоніжку. Насіння містить сліди ціаніду (амігдалін), а серцевина — надто жорстка й може спричинити непрохідність кишківника.

Подавайте у вигляді нарізаних скибочок, відповідно до розміру собаки.

Не додавайте цукор, спеції чи мед. Собаки не потребують додаткових підсолоджувачів.

Можливі ризики

Попри загальну безпечність яблук, іноді у собак можуть виникати алергічні реакції чи непереносимість. Спостерігайте за улюбленцем, особливо якщо даєте фрукт вперше. Потенційні симптоми алергії:

свербіж

набряк морди

кропив’янка

блювання чи діарея

втрата апетиту

тяжке дихання

Якщо ви помітили будь-який з цих симптомів — негайно зверніться до ветеринара. Симптоми, як-от набряк, тяжке дихання чи кропив’янка, можуть свідчити про анафілактичну реакцію.

Навіть найкорисніші продукти можуть викликати побічні ефекти у певних собак. Тому перед тим, як вводити до раціону нову їжу, консультуйтесь із ветеринаром, особливо якщо ваш улюбленець має чутливе травлення чи хронічні захворювання.

Ділитися сезонними плодами зі своїм пухнастим другом — це справжня радість. Яблука можуть стати смачним бонусом до щоденного раціону, головне — знати міру та подавати їх безпечним способом.

Реклама