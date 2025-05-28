Можно ли собакам есть яблоки / © Credits

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Мы с удовольствием добавляем яблоки в пироги, салаты, соки или просто едим свежими. Но когда собака бросает взгляд на яблоко в нашей руке — возникает вполне логичный вопрос: можно ли поделиться с ним этим фруктовым удовольствием. Мода на «здоровые перекусы» дошла и до любимцев, об этом рассказывает издание Martha Stewart, а также делится полезной информацией, действительно ли это безопасно.

Можно ли собакам яблоки

Да, яблоки разрешены собакам, но только в умеренном количестве и с определенными оговорками. Яблочные ломтики — это вкусный, низкокалорийный и богатый клетчаткой перекус, но они должны быть только дополнением к основному рациону, а не заменой полноценного корма. Лишь до 10% суточной нормы калорий собаки может приходиться на лакомство — в том числе и на яблоки.

Как правильно давать собаке яблоки

Чтобы яблоки были безопасны для четырехлапых друзей, соблюдайте несколько простых правил:

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Оставьте кожуру — она содержит витамины и клетчатку.

Обязательно удалите семена, сердцевину и плодоножку. Семена содержат следы цианида (амигдалин), а сердцевина — слишком жесткая и может вызвать непроходимость кишечника.

Подавайте в виде нарезанных ломтиков, в соответствии с размером собаки.

Не добавляйте сахар, специи или мед. Собаки не нуждаются в дополнительных подсластителях.

Возможные риски

Несмотря на общую безопасность яблок, иногда у собак могут возникать аллергические реакции или непереносимость. Наблюдайте за любимцем, особенно если даете фрукт впервые. Потенциальные симптомы аллергии:

зуд

отек морды

крапивница

рвота или диарея

потеря аппетита

тяжелое дыхание

Если вы заметили любой из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару. Симптомы, такие как отек, тяжелое дыхание или крапивница, могут свидетельствовать об анафилактической реакции.

Даже самые полезные продукты могут вызвать побочные эффекты у определенных собак. Поэтому перед тем, как вводить в рацион новую пищу, консультируйтесь с ветеринаром, особенно если ваш любимец имеет чувствительное пищеварение или хронические заболевания.

Делиться сезонными плодами со своим пушистым другом — это настоящая радость. Яблоки могут стать вкусным бонусом в ежедневный рацион, главное — соблюдать меру и подавать их безопасным способом.

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