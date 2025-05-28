ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Ракеты Taurus для Украины: Мерц подчеркнул непубличность обсуждений

Немецкий канцлер заявления о намерениях создать совместное производство дальнобойного оружия.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © скриншот с видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц не дал четкого ответа, когда Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus. Но он подтвердил, что в среду, 28 мая, министры обороны Германии и Украины подпишут заявление о намерениях в сфере производства дальнобойного оружия.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы хотим изменить это производство, мы хотим, чтобы оно было общим. Мы будем это поддерживать и не будем говорить о деталях публично. Мы будем заботиться о том, чтобы украинская армия получала все, что ей нужно, что мы можем дать, чтобы Украина успешно защищалась и держала оборону. Собственно, мы об этом еще будем говорить», — отметил канцлер.

Напомним, Мерц также пообещал снять все ограничения по дальности использования немецкого оружия, «чтобы Украина могла защищаться за пределами своих границ». Он назвал это началом «новой формы военно-промышленного сотрудничества» между Украиной и Германией и отметил, что такое сотрудничество имеет огромный потенциал.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie