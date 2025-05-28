День ангела 29 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 29 травня

29 травня 2025 року привітайте з іменинами Феодосію.

Феодосія — давньогрецьке походження, означає “божественний подарунок”. В дитинстві чуйна, добра, завжди готова прийти на допомогу. В дорослому віці стає щедрою, працьовитою, милосердною.

День ангела 29 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищає від усіх негараздів і дарує спокій душі. Бажаю міцного здоров’я, радості в серці і здійснення найзаповітніших мрій!

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З днем ангела! Нехай твій покровитель завжди освітлює шлях, допомагає у складних моментах і надихає на добрі вчинки. Бажаю тобі внутрішнього світла, гармонії і тепла у кожному дні.

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Вітаю з твоїм святом — днем ангела! Нехай небесний хранитель оберігає тебе і твоїх близьких, наповнює життя любов’ю і добробутом, а всі негаразди залишаються позаду. Будь щасливий і впевнений у собі!

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Зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він веде тебе крізь життєві випробування, оберігає від біди і дарує силу рухатися вперед. Бажаю тобі радості, натхнення та справжнього душевного спокою.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, захищаючи і направляючи на правильний шлях. Бажаю тобі щирих усмішок, світлих думок і тепла у серці, яке зігріває тебе кожного дня.

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