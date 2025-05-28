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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

День ангела 29 мая: кого и как поздравлять с именинами

29 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой сегодня, 29 мая, день ангела

Какой сегодня, 29 мая, день ангела / © Pixabay

Кто празднует день ангела 29 мая

29 мая 2025 года поздравьте с именинами Феодосии.

Феодосия — древнегреческое происхождение, означает “божественный подарок”. В детстве чуткая, добрая, всегда готова прийти на помощь. Во взрослом возрасте становится щедрой, трудолюбивой, милосердной.

День ангела 29 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

День ангела 29 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с днем ангела!.. Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, защищает от всех невзгод и дарит покой души.

***

С днем ангела! Пусть твой покровитель всегда освещает путь, помогает в сложных моментах и вдохновляет на добрые поступки.

***

Приветствую с твоим праздником — днем ангела!

***

С праздником твоего ангела-хранителя! Пусть он ведет тебя сквозь жизненные испытания, оберегает от беды и дарит силу двигаться вперед. Желаю тебе радости, вдохновения и настоящего душевного покоя.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, защищая и направляя на верный путь. Желаю тебе искренних улыбок, светлых мыслей и тепла в сердце, которое согревает тебя каждый день.

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Дата публикации
Количество просмотров
125
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