У Санкт-Петербурзі гримлять вибухи: горить стратегічне підприємство РФ

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи / © МНС Росії

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У ніч проти 29 травня в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на території заводу «Авангард», що спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та має статус стратегічного підприємства Росії.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Згідно з повідомленнями, вперше повідомлення про пожежу почали надходити близько першої години ночі. Повідомлялося, що пожежа виникла на території приміщень, де виготовляли та збирали мікросхеми. Над місцем пожежі здіймався потужний стовп густого чорного диму, а полум’я охопило площу близько 100 квадратних метрів.

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Площа загоряння становила близько 100 квадратних метрів

Telegram-канали «Пітерська Хроніка» та «SHOT» з посиланням на очевидців також повідомили про гучні вибухи, які пролунали перед пожежею. Втім, жодних офіційних повідомлень про атаку безпілотників не надходило.

Варто зазначити, що завод «Авангард», на якому сталася пожежа, є великим науково-виробничим підприємством. Підприємство є дуже важливим для оборонки РФ, адже воно виробляє продукцію радіоелектроніки, мікросхемотехніки, прилади, а також базові конструкції для радіоелектронної апаратури. Завод має статус Федерального науково-виробничого центру та входить до переліку стратегічних та системотворчих підприємств РФ.

Раніше повідомлялося, що українські безпілотники у травні 2025 року завдали низки ударів по заводах РФ, які виробляють зброю та електроніку. Ці удари були спрямовані на підприємства, які відіграють важливу роль у виробництві озброєння, боєприпасів, дронів, мікроелектроніки та вибухових речовин.

Зокрема, 28 травня, безпілотники атакували заводи «Кронштадт», «Радуга», а також підрозділи Сил безпілотних систем уразили АТ «Ангстрем».

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