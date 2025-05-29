В Санкт-Петербурге гремят взрывы: горит стратегическое предприятие РФ

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения / © ua.racurs.ua

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В ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории завода «Авангард», специализирующийся на производстве микроэлектроники и имеющий статус стратегического предприятия России.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Согласно сообщениям, впервые сообщения о пожаре начали поступать около часа ночи. Сообщалось, что пожар возник на территории помещений, где производили и собирали микросхемы. Над местом пожара поднимался мощный столб густого черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

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Площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров

Telegram-каналы «Питерская Хроника» и «SHOT» со ссылкой на очевидцев также сообщили о громких взрывах, раздавшихся перед пожаром. Впрочем, никаких официальных сообщений об атаке беспилотников не поступало.

Следует отметить, что завод «Авангард», на котором произошел пожар, является крупным научно-производственным предприятием.

Предприятие очень важно для оборонки РФ, ведь оно производит продукцию радиоэлектроники, микросхемотехники, приборы, а также базовые конструкции для радиоэлектронной аппаратуры. Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра и входит в список стратегических и системотворческих компаний РФ.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники в мае 2025 года нанесли ряд ударов по заводам РФ, производящим оружие и электронику. Эти удары были направлены на предприятия, играющие важную роль в производстве вооружения, боеприпасов, дронов, микроэлектроники и взрывчатых веществ.

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В частности, 28 мая беспилотники атаковали заводы «Кронштадт», «Радуга», а также подразделения Сил беспилотных систем поразили АО «Ангстрем».