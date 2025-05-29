"Наступление" РФ на Сумщине: что задумал враг на самом деле

Российская военная техника / © Getty Images

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Якобы наступление российских войск в Сумской области — это лишь отвлекающий маневр врага. Настоящее направление главного удара оккупантов совсем другое.

Такое мнение военный эксперт Сергей Грабский высказал в эфире «Новыны.LIVE».

Грабский призвал не нагнетать панику из-за ситуации на северо-востоке Украины.

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«Предлагаю прекратить ту истерику по поводу того, что там возможны какие-то серьезные наступательные действия, в Сумской области. Президент был откровенно открыт, заявляя, что россияне хотят создать там буферную зону«, — сказал эксперт.

Он объяснил, что же происходит на самом деле и что задумали россияне.

«На сегодняшний день мы имеем классически наступательную операцию российской армии. И это наступление, о котором все визжат, которое уже давно продолжается в основном на Донецком направлении, о чем так же сказал президент, что является стратегической задачей противника. Противник проводит еще серию второстепенных ударов, наступательных действий на других участках фронта, в частности, на Купянском, на Лиманском, и серию отвлекающих действий. И именно к тем отвлекающим действиям относится Сумская, Харьковская области, так же как и Запорожская, и Херсонская области», — рассказал эксперт.

«Поэтому акцентировать внимание только на Сумской области, исходя из того, что там находится 50 тысяч (российских военных — ред.), которые находились там всегда, — я имею в виду приграничье, будет немного неэтично даже по отношению к нашим ребятам, которые ведут такие же боевые действия в Запорожской и Херсонской областях», — добавил Грабский.

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Что известно о ситуации в Сумской области?

26 мая в Сумской ОВА сообщили, что российские войска захватили населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. По данным ОВА, враг пытается продвигаться с целью создания так называемой буферной зоны.

Как заявил представитель оперативно-тактической группировки войск «Северск» Вадим Мысник, у Россия есть определенные накопления сил на Курщине. Враг пытается расширять зону активных боевых действий и проникать малыми группами на Сумщину, но ВСУ не дают оккупантам сделать этого.

28 мая спикер группировки войск «Курск» Ярослав Чепурной информировал, что захватчики не прекращают попыток продвинуться на Сумщине в сторону населенных пунктов Водолаги, Беловоды, Кондратовка и Локня. Боевые действия продолжаются в районах Владимировки, Веселовки, южнее Журавки и Басовки.

По словам представителя 117-й отдельной бригады Теробороны Дмитрия Лантушенко, особое внимание на Сумщине враг уделяет трассе Юнаковка — Суджа — ключевой логистической артерии, контроль над которой позволит создать буферную зону.

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