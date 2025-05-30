Армія РФ захопила ще два населені пункти та наблизилася до адмінкордону Дніпропетровщини - DeepState

Російський танк. / © Associated Press

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Армія РФ просувається на території України. Загарбникам вдалося захопити два населені пункти.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

“Ворог окупував Романівку та Троїцьке, а також просунувся біля Рідкодуба”, - йдеться у повідомленні.

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Мапи DeepState

Захоплення Романівки. / © Deepstatemap

Окупація Троїцького. / © Deepstatemap

Ситуація на Донеччині

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Зелене Поле, що розташоване на заході Донецької області.

Військам РФ вдалося перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка. Це, за словами військового експерта Івана Ступака, ускладнило ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області. Тепер, пояснює він, росіяни починають новий наступ: зі сходу — на Покровськ, і з заходу — на Костянтинівку.

Окрім того, війська РФ продовжують наступати на Лиманському напрямку. На деяких ділянках ворогу вдалося продавити оборону ЗСУ. Загарбники хочуть вийти на околиці Лимана на Донеччині, яке було звільнене з-під окупації у жовтні 2022-го.

Дата публікації 19:46, 28.05.25 Кількість переглядів 26 Росіяни атакують по всій лінії фронту! ТСН ексклюзивно з пекельної передової!