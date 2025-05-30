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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия хочет перерезать логистику Сумщины: эксперт раскрыл детали

Россия атакует Сумскую область: эксперт объяснил, какие районы под угрозой.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ВСУ

ВСУ / © Getty Images

Враг активно готовится к наступлению на северных направлениях Сумской области, чтобы захватить ключевые логистические пути и обеспечивать свои войска.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Ранок.LIVE.

Враг пытается наступать полями, минуя леса через заминированные и разрушенные дороги. Самые активные боевые действия ожидаются в северных районах Сумщины и вблизи границы с Курщиной.

Селезнев предупредил: если враг приблизится к пригороду Сум, это приведет к обстрелам города с применением артиллерии, дронов и управляемых авиабомб, что представляет серьезную угрозу для гражданского населения.

«Об этих всех попытках действовать таким образом врага хорошо знает украинский Генштаб и сейчас Силы обороны Украины, которые действуют на этом участке фронта, делают все необходимое для того, чтобы не допустить именно такого развития ситуации», — отметил эксперт.

Напомним, в ISW отметили, что россияне пытаются продвинуться на Сумщине.

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