Як оживити троянди за допомогою горілки

Горілка допоможе врятувати троянду після зими / © Pixabay

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Квітникарі з досвідом вже давно використовують горілку для стимуляції росту, лікування та захисту рослин. Якщо ви вирішили здійснити реанімацію троянд горілкою, то це стимулює їх регенерацію, фотосинтез і значно прискорить настання цвітіння.

До того ж, горілка захистить ваші квіти від попелиці. Оскільки запах цієї речовини надзвичайно неприємний для мурах та інших комах, які можуть шкодити квітам. Ще горілка прекрасний дезінфікуючий засіб.

Як правильно підливати в квіти горілку

Аби допомогти трояндам відновитись після зими, для початку треба привести їх в належний стан:

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Потім треба приготувати розчин горілки: 2 склянки горілки на 10 літрів води. Влийте по 3-4 літри під кожну рослину. Робити це варто приблизно 2 рази на місяць.

А от щоб обробити листя троянд знадобиться інший розчин: 1 літр води, 20 грамів мильної крихти та 100 грамів горілки.

Раніше ми писали, чим підживити троянди, щоб вони рясно квітнули. Більше про це читайте у новині.