- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Чим підживити троянди, щоб вони рясно квітнули: розчиніть у воді одну речовину
Для рясного квітіння троянд навесні фахівці радять використовувати органічне добриво з курячого посліду. Такий метод стимулює активне зростання рослин і забезпечує їх здоров’я, сприяючи насиченому цвіту.
Підживлення троянд слід почати, коли з’являється нове листя, адже саме в цей час рослини активно засвоюють поживні речовини. Органічне добриво особливо корисне для молодих троянд, оскільки воно зміцнює коріння та сприяє їхньому швидкому росту.
Для приготування добрива потрібно розвести перепрілий послід з водою в пропорції 1:10, настояти суміш п’ять днів, після чого розбавити концентрат у 30 л води.
Використовувати нерозведене добриво небезпечно, оскільки це може призвести до опіків і пошкодження куща.
Також рекомендовано чергувати органічні підживлення з мінеральними комплексами для кращого росту та рясного квітіння. Це також підвищує стійкість троянд до хвороб і поганих погодних умов.