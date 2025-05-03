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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
12
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Чим підживити троянди, щоб вони рясно квітнули: розчиніть у воді одну речовину

Для рясного квітіння троянд навесні фахівці радять використовувати органічне добриво з курячого посліду. Такий метод стимулює активне зростання рослин і забезпечує їх здоров’я, сприяючи насиченому цвіту.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим підживити троянди, щоб вони рясно квітнули

Чим підживити троянди, щоб вони рясно квітнули / © Pixabay

Підживлення троянд слід почати, коли з’являється нове листя, адже саме в цей час рослини активно засвоюють поживні речовини. Органічне добриво особливо корисне для молодих троянд, оскільки воно зміцнює коріння та сприяє їхньому швидкому росту.

Для приготування добрива потрібно розвести перепрілий послід з водою в пропорції 1:10, настояти суміш п’ять днів, після чого розбавити концентрат у 30 л води.

Використовувати нерозведене добриво небезпечно, оскільки це може призвести до опіків і пошкодження куща.

Також рекомендовано чергувати органічні підживлення з мінеральними комплексами для кращого росту та рясного квітіння. Це також підвищує стійкість троянд до хвороб і поганих погодних умов.

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Дата публікації
Кількість переглядів
12
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