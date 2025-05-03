34-річний син Ніколаса Кейджа одружився: яким було його четверте весілля

Вестон Кейдж з дружиною / © instagram.com/westoncagecoppola

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Син американського актора Ніколаса Кейджа – музикант Вестон Кейдж – пішов під вінець учетверте.

34-річний артист зіграв весілля у колі найближчих. Його обраницею стала дівчина на ім'я Дженніфер Алексі Кантер. Від заручин до офіційного узаконення стосунків пари минуло менше, ніж два місяці. Своєю сергою син Кейджа називає дружину "першим і єдиним коханням".

За інформацією Daily Mail, урочиста церемонія молодят відбулася 25 квітня в одному з готелів у Беверлі-Хіллз, США. Фото свого особливого дня Вестон опублікував у себе в Instagram. Крім того, у дописі висловив свою безмежну любов другій половинці та виголосив їй обітницю.

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Вестон Кейдж з дружиною / © instagram.com/westoncagecoppola

Вестон Кейдж з дружиною / © instagram.com/westoncagecoppola

"Маю невимовну честь оголосити, що я одружений зі своєю спорідненою душею, як і було задумано Творцем від самого початку. Я люблю тебе, Дженніфер, більше, ніж коли-небудь любив чоловік. Я завжди оберігатиму тебе та наш беззаперечно Богом благословенний шлюб будь-якою ціною. Це — найбільше диво мого життя, адже щоразу, коли я дивлюся в твої неймовірно прекрасні очі, я бачу сенс свого народження і саму божественність. Наші мрії — це мрії Бога для світу.Життя починається зараз. Настав час піднесення", — замилував музикант.

До слова, Вестон Кейдж був тричі одружений. Його першим шлюбом стала співачка Ніккі Вільямс, з якою він розірвав 2012 року після взаємних звинувачень у домашньому насильстві. 2013 року Вестон одружився з кінопродюсеркою Даніель Кейдж, з якою має двох синів — Лусіана та Соріна. Їхній шлюб тривав до 2016 року. Третій шлюб Вестона був з ріелторкою Гілою Аронян, від якого народилися дві доньки-близнючки — Сайрес та Веніс. Пара розлучилася 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно акторка Студії "Квартал 95" Анастасія Оруджова заговорила про майбутнє весілля.