34-летний сын Николаса Кейджа женился: какой была его четвертая свадьба

Вестон Кейдж с женой

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Сын американского актера Николаса Кейджа – музыкант Вестон Кейдж – пошел под венец в четвертый раз.

34-летний артист сыграл свадьбу в кругу самых близких. Его избранницей стала девушка по имени Дженнифер Алекси Кантер. От помолвки до официального узаконения отношений пары прошло менее двух месяцев. В свою очередь сын Кейджа называет жену "первой и единственной любовью".

По информации Daily Mail, торжественная церемония молодоженов состоялась 25 апреля в одной из гостиниц в Беверли-Хиллз, США. Фото своего особенного дня Вестон опубликовал у себя в Instagram. Кроме того, в публикации он выразил свою безграничную любовь второй половинке и произнес ей обет.

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Вестон Кейдж с женой

Вестон Кейдж с женой

"Имею неописуемую честь объявить, что я женат на своей родственной душе, как и было задумано Творцом с самого начала. Я люблю тебя, Дженнифер, больше, чем когда-либо любил мужчина. Я всегда буду оберегать тебя и наш безоговорочно Богом благословенный брак любой ценой. Это величайшее чудо моей жизни, ведь всякий раз, когда я смотрю в твои невероятно прекрасные глаза, я вижу смысл своего рождения и саму божественность. Наши мечты – это мечты Бога для мира. Жизнь начинается сейчас. Настало время взлетов", — восхитил музыкант.

К слову, Вестон Кейдж был трижды женат. Его первым браком стала певица Никки Уильямс, с которой он разошелся в 2012 году после взаимных обвинений в домашнем насилии. В 2013 году Вестон женился на кинопродюсерке Даниэль Кейдж, с которой имеет двоих сыновей — Лусиана и Сорина. Их брак продолжался до 2016 года. Третий брак Вестона был с риэлторкой Гиллой Аронян, от которого родились двое дочерей-близнецов - Сайрес и Венис. Пара развелась в 2024 году.

Напомним, недавно актриса Студии "Квартал 95" Анастасия Оруджева заговорила о предстоящей свадьбе.