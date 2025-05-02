Джамала раскрыла свой ритуал с мужем, который укрепляет их брак: "Не могу без него"

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

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Известная певица Джамала откровенно высказалась о браке с мужем Бекиром.

Исполнительница поделилась секретом гармоничного союза. По ее мнению, их отношения построены на доверии, абсолютной поддержке и заботе. Джамала добавляет, что не боится делегировать возлюбленному обязанности и говорить обо всем. В свою очередь Бекир всегда решает насущные вопросы в семье.

"Мы дополняем друг друга. Я действительно не могу без него. Он — моя поддержка и опора. Бекир решает очень много вопросов, с которыми я сама бы не справилась. И я не боюсь быть "за мужем". Там, где я знаю, что он лучше ориентируется — я спокойно передаю ему руль. Мне доставляет радость приготовить ему завтрак или ужин. Это не про "женщину на кухне" — это про любовь, заботу. Я хочу это делать, хочу успевать, хочу, чтобы ему было хорошо. И он в ответ так же помогает мне во всем: выбрать песню в альбоме, одеть 4-летнего Селима, когда он капризничает", — рассказала певица в интервью для "Viva!".

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Джамала с мужем и детьми / © instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала приоткрыла тайну их семейных традиций. По ее словам, она с Бекиром всегда находит время для того, чтобы побыть вместе. Кроме того, пара привыкла всегда советоваться и вместе принимать решения. К тому же конец дня супруги проводят в молитве и благодарности, что еще больше усиливает чувство единого целого.

"Это наши традиции, общие мгновения. Например, позавтракать вместе, поужинать вместе, провести выходные вместе. Когда мы выбираем какую-то вещь, если она нужна — мы всегда делаем это вместе. Ни один из нас не принимает решения самостоятельно — мы всегда советуемся. Это стало нашей традицией, нашим ритуалом. Еще один важный момент — молитва перед сном. Мы обязательно благодарим за день. Это очень укрепляет нашу связь и дает чувство гармонии", —отметила звезда.

Напомним, недавно Джамала ответила на хейт, что родила третьего сына для уклонения мужа от мобилизации.