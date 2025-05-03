Казахстан заборонив в’їзд російським пропагандистам та депутатам

Прапор Казахстану / © pixabay.com

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Влада Казахстану відмовила у в’їзді на свою територію російському історику Андрію Грозіну, але відмовилась офіційно пояснити причини заборони.

Про це інформує Deutsche Welle.

Джерела видання у Казахстані повідомили, що заборона вʼїзду для Грозіна повʼязана з його образливим заявами на адресу країни.

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«Грозін, певно, забув, як заявляв про сформований поганий імідж Токаєва, за якого до влади нібито прийшли так звані нацики. Або щось із його пам’яттю стало, і він уже не пам’ятає своїх образливих висловлювань на адресу ментальності казахів, які нібито викрадають худобу в сусідів і спалюють їхні будинки», — розповів виданню один з казахських чиновників.

Крім того, співрозмовник заявив, що у Казахстані є перелік громадян РФ, яким заборонений вʼїзд на територію країни. Зокрема ця заборона стосується пропагандистів Тіни Канделакі, Тиграна Кеосаяна, Олександра Дугіна, Микити Мендковича. Також у Казахстан не можуть потрапити депутати російської Держдуми Євген Федоров, В’ячеслав Ніконов і Петро Толстой, Костянтин Затулін та ексочільник МЗС РФ Євген Примаков.

Такий перелік досить великий і «багато в чому формується на основі заяв негативного характеру на адресу Казахстану, що з’явилися в публічному просторі».

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Ми раніше інформували, що російський пропагандист і військовий злочинець Захар Прилєпін запропонував Кремлю захопити країни колишнього СРСР, зокрема Узбекистан.