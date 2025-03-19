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У Казахстані впав дрон, схожий на російський "Шахед" (фото) - ЗМІ

У Казахстані впав дрон, схожий на російський "Шахед" (фото) - ЗМІ

Фото: росЗМІ

У Західно-Казахстанській області місцеві жителі знайшли дрон.

У Західно-Казахстанській області, що межує з Росією, місцеві жителі виявили безпілотний літальний апарат, схожий на російський "Шахед".

Про це пише видання Кazinform.

Відповідно до повідомлення видання, у Західно-Казахстанській області правоохоронці разом з уповноваженими службами перевіряють об'єкт, схожий на безпілотник. Знахідка була виявлена в Таскалінському районі, що межує з Російською Федерацією.

Фото: росЗМІ / ©
Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові отримали новий ефективний інструмент для боротьби з російськими ударними дронами типу Shahed, який дозволяє успішно перехоплювати ворожі апарати.

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