У Казахстані впав дрон, схожий на російський "Шахед" (фото) - ЗМІ

У Західно-Казахстанській області, що межує з Росією, місцеві жителі виявили безпілотний літальний апарат, схожий на російський "Шахед".

Про це пише видання Кazinform.

Відповідно до повідомлення видання, у Західно-Казахстанській області правоохоронці разом з уповноваженими службами перевіряють об'єкт, схожий на безпілотник. Знахідка була виявлена в Таскалінському районі, що межує з Російською Федерацією.

Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові отримали новий ефективний інструмент для боротьби з російськими ударними дронами типу Shahed, який дозволяє успішно перехоплювати ворожі апарати.

Читайте також: