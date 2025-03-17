Україну атакували ударні дрони ворога

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 17 березня 2025 року стала відома оновлена інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, йшлося про:
- БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на заході та центральній частині Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на сході Київщини, курс - західний.
- м.Київ, загроза застосування ударних БпЛА.
Нагадаємо, що раніше на Київщині ППО працювало по ворожих безпілотниках.
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