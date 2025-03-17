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Україну атакували ударні дрони ворога

Україну атакували ударні дрони ворога

Ворог знову атакував Україну безпілотниками у ніч проти 17 березня / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 17 березня 2025 року стала відома оновлена інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Зокрема, йшлося про: 

  • БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на заході та центральній частині  Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Київщини, курс - західний.
  • м.Київ, загроза застосування  ударних БпЛА.

Нагадаємо, що раніше на Київщині ППО працювало по ворожих безпілотниках

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