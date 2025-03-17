Україну атакували ударні дрони ворога

У ніч проти 17 березня 2025 року стала відома оновлена інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, йшлося про:

БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на заході та центральній частині Чернігівщини, курс - південно-західний;

БпЛА на сході Київщини, курс - західний.

м.Київ, загроза застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, що раніше на Київщині ППО працювало по ворожих безпілотниках.

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