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Украину атаковали ударные дроны врага

Украину атаковали ударные дроны врага

Враг снова атаковал Украину беспилотниками в ночь на 17 марта / Фото: ТСН.ua

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В ночь на 17 марта 2025 года стала известна обновленная информация о движении вражеских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, речь шла о:

  • БПЛА на западе Полтавщины, курс — западный/юго-западный;
  • БпЛА на западе и центральной части Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный.
  • г.Киев, угроза применения ударных БПЛА.

Напомним, что ранее на Киевщине ПВО работало по вражеским беспилотникам.

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