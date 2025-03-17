Украину атаковали ударные дроны врага

В ночь на 17 марта 2025 года стала известна обновленная информация о движении вражеских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, речь шла о:

БПЛА на западе Полтавщины, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на западе и центральной части Черниговщины, курс – юго-западный;

БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный.

г.Киев, угроза применения ударных БПЛА.

Напомним, что ранее на Киевщине ПВО работало по вражеским беспилотникам.

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