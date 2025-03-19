В Казахстане упал дрон, похожий на российский "Шахед" (фото) — СМИ

В граничащей с Россией Западно-Казахстанской области местные жители обнаружили беспилотный летательный аппарат, похожий на российский "Шахед".

Об этом пишет издание Кazinform.

Согласно сообщению издания, в Западно-Казахстанской области правоохранители вместе с уполномоченными службами проверяют объект, похожий на беспилотник. Находка была обнаружена в Таскалинском районе, граничащем с Российской Федерацией.

Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные получили новый эффективный инструмент для борьбы с российскими ударными дронами типа Shahed, позволяющий успешно перехватывать вражеские аппараты.

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