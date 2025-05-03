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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Майже по всій території Україні оголошено I рівень небезпеки

Синоптики попереджають про грози та шквальний вітер у більшості регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
В Україні очікується негода

В Україні очікується негода / © Pixabay

В найближчу годину та з утриманням до кінця доби 3 травня в Києві прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с. Це відповідає I рівню небезпеки — жовтому.

Про це повідомили у ДСНС.

За прогнозами, негода триватиме і 4 травня: вдень грози очікуються в Києві, західних, північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській. По всій території України, крім південного сходу, фіксуватимуться пориви вітру до 15–20 м/с.

Служби попереджають про можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також у русі транспорту. Жителів закликають бути обережними та не залишати транспортні засоби під деревами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні стане прохолодніше вже від наступного тижня — понеділка-вівторка, 5-6 травня. Втім, на півдні та сході ще втримається тепла погода.

Окрім того, повідомлялось, що раніше синоптики оприлюднили прогноз на останній місяць весни. За їхніми даними, у травні погодні умови будуть різними по регіонах. Західну Україну накриють сильні дощі з грозами, тоді як на сході країни очікується досить тепла погода. У центральних регіонах клімат буде комфортним, із помірною температурою та без різких змін. А ось на Одещині та в Криму синоптики прогнозують аномально прохолодну погоду — нижчу за середні сезонні показники. Такий контраст погоди є типовим для нестабільного міжсезоння, коли весна поступово поступається літу.

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