Почти по всей территории Украины объявлен I уровень опасности

В Украине ожидается ненастье / © Pixabay

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В ближайшие часы и с содержанием до конца суток 3 мая в Киеве прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с. Это соответствует I уровню опасности — желтому.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По прогнозам, непогода продлится и 4 мая: днем грозы ожидаются в Киеве, западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской. По всей территории Украины, кроме юго-востока, будут фиксироваться порывы ветра до 15–20 м/с.

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Службы предупреждают о возможных осложнениях в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта. Жителей призывают соблюдать осторожность и не оставлять транспортные средства под деревьями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине станет прохладнее уже со следующей недели — понедельник-вторник, 5-6 мая. Впрочем, на юге и востоке еще сохранится теплая погода.

Кроме того, сообщалось, что ранее синоптики обнародовали прогноз на последний месяц весны. По их данным, в мае погодные условия будут разными по регионам. Западную Украину покроют сильные дожди с грозами, в то время как на востоке страны ожидается достаточно теплая погода. В центральных регионах климат будет комфортным с умеренной температурой и без резких изменений. А вот на Одесщине и в Крыму синоптики прогнозируют аномально прохладную погоду — ниже средних сезонных показателей. Такой контраст погоды типичен для нестабильного межсезонья, когда весна постепенно уступает лету.