Тепло задерживается / © pixabay.com

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Синоптики рассказали, каким будет воскресенье в Украине и выйдет ли запланировать прогулку на улице.

Все детали — в эксклюзиве TСН.ua.

Сегодня, 11 мая, на большей части Украины пройдут дожди, порой значительные. Только в северных областях без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет +13…+18 °С, в западных и центральных областях +8…+13 °С.

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Синоптик «Украинского гидрометцентра» Наталья Птуха говорит, что 11 и 12 мая в дневные часы воздух может прогреваться до +14… +19 градусов, но западные и северные области будут оставаться в пределах +8… +14 градусов днем. Синоптики ожидают подобные температуры к середине следующей недели до 14 мая.

Напомним, ранее метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что во второй половине месяца установится более стабильная и сухая погода на фоне роста атмосферного давления и увеличением количества малооблачных дней.

По его словам, в среднем температура воздуха в мае по Украине прогнозируется в пределах +13…+17 °С, что близко к норме, в юго-восточной части страны местами выше нормы на 1 — 1,5 °С. В отдельные дни дневная температура может достигать отметок +30…+33 °С, а ночью снижаться до +1…+7 °С.

Кроме этого, синоптики понемногу прогнозируют, каким может быть начало лета. По данным специалистов, июнь 2025 начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний. Средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным.

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В горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях возможны заморозки до -5 ° C, особенно на высокогорье Карпат.

В Киеве июнь обещает быть теплым с дневными температурами до +25 °C и ночными — до +15 °C. Осадки будут умеренными, с преобладанием сухой и солнечной погоды. В целом начало лета в Украине будет благоприятным для отдыха на природе и сельскохозяйственных работ, с умеренными температурами и достаточным количеством осадков.

В частности, климатолог Вера Балабух рассказала, что лето в этом году может быть жарким и засушливым. Возможны новые температурные рекорды.

Средняя сезонная температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков может быть меньше обычного. Это создает риск мощных пожаров.

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По словам климатолога, невозможно точно предсказать предельные значения температуры для лета. Такие прогнозы указывают на общие тенденции, а более точная информация появится за несколько суток до наступления соответствующего события.

Ранее синоптик сообщил, что тепло в Украину вернется после 17 мая. К тому времени преобладает прохладная и дождливая погода.