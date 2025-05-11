Тепло затримується / © pixabay.com

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Синоптики розповіли, якою буде неділя в Україні та чи вийде запланувати прогулянку на вулиці.

Всі деталі — в ексклюзиві TСН.ua.

Сьогодні, 11 травня, на більшій частині України пройдуть дощі, часом значні. Лише у північних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +13…+18 °С, у західних та центральних областях +8…+13 °С.

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Синоптикиня «Українського гідрометцентру» Наталія Птуха каже, що, 11 та 12 травня в денні години повітря може прогріватися до +14… +19 градусів, але західні та північні області залишатимуться в межах +8… +14 градусів удень. Синоптики очікують подібні температури до середини наступного тижня, до 14 травня.

Нагадаємо, що раніше метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що другій половині місяця встановиться більш стабільна та суха погода на тлі зростання атмосферного тиску та збільшенням кількості малохмарних днів.

За його словами, у середньому температура повітря в травні по Україні прогнозується в межах +13…+17 °С, що близько до норми, у південно-східній частині країни місцями вище за норму на 1 — 1,5 °С. В окремі дні денна температура може досягати позначок +30…+33 °С, а вночі знижуватись до +1…+7 °С.

Крім цього, синоптики потроху прогнозують яким може бути початок літа. За даними фахівців, червень 2025 року розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1–1,5 °C вище за норму, але загалом місяць буде комфортним.

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У гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях можливі заморозки до -5 °C, особливо на високогір’ї Карпат.

У Києві червень обіцяє бути теплим, з денними температурами до +25 °C та нічними — до +15 °C. Опади будуть помірними, з переважанням сухої та сонячної погоди. Загалом, початок літа в Україні буде сприятливим для відпочинку на природі та сільськогосподарських робіт, з помірними температурами та достатньою кількістю опадів.

Зокрема, кліматологиня Віра Балабух розповіла, що літо цьогоріч може бути спекотним та посушливим. Можуть бути нові температурні рекорди.

Середня сезонна температура очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів може бути меншою, ніж зазвичай. Це створює ризик сильних пожеж.

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За словами кліматологині, неможливо точно передбачити граничні значення температури для літа. Такі прогнози вказують на загальні тенденції, а більш точна інформація з’явиться за кілька діб до настання відповідної події.

Раніше синоптик повідомив, що тепло до України повернеться після 17 травня. До того часу переважатиме прохолодна та дощова погода.