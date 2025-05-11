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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ за добу: ще мінус понад 1300 окупантів

Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1300 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати понад 1300 окупантів. Росіяни також втратили чимало техніки.

Про це сьогодні, 11 травня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 965890 (+1310) осіб

  • танків — 10792 (+2)

  • бойових броньованих машин — 22446 (+6)

  • артилерійських систем — 27670 (+33)

  • РСЗВ — 1381 (+1)

  • засоби ППО — 1159 (+1)

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35537 (+55)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47947 (+117)

  • спеціальна техніка — 3878 (+3)

Раніше аналітики повідомили, що російські війська несуть більші втрати на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.

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