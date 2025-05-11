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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ в сутки: еще минус более 1300 оккупантов

Армия РФ ежедневно несет потери на поле боя. За минувшие сутки было ликвидировано более 1300 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более 1300 оккупантов. Россияне также потеряли немало техники.

Об этом сегодня, 11 мая, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 965890 (+1310) человек

  • танков — 10792 (+2)

  • боевых бронированных машин — 22446 (+6)

  • артиллерийских систем — 27670 (+33)

  • РСЗО — 1381 (+1)

  • средства ПВО — 1159 (+1)

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35537 (+55)

  • крылатые ракеты — 3197

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47947 (+117)

  • специальная техника — 3878 (+3)

Ранее аналитики сообщили, что российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года.

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