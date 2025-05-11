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Потери РФ в сутки: еще минус более 1300 оккупантов
Армия РФ ежедневно несет потери на поле боя. За минувшие сутки было ликвидировано более 1300 человек.
За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более 1300 оккупантов. Россияне также потеряли немало техники.
Об этом сегодня, 11 мая, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 965890 (+1310) человек
танков — 10792 (+2)
боевых бронированных машин — 22446 (+6)
артиллерийских систем — 27670 (+33)
РСЗО — 1381 (+1)
средства ПВО — 1159 (+1)
самолетов — 372
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35537 (+55)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 47947 (+117)
специальная техника — 3878 (+3)
Ранее аналитики сообщили, что российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года.