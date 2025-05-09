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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1339
Час на прочитання
1 хв

Коли до України повернеться тепло й припиняться дощі — прогноз синоптика

В Україні дощі затягнуться, а тепло прийде після 17 травня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні збережеться нестійка погода

В Україні збережеться нестійка погода / © unsplash.com

В Україні найближчим часом дощитиме. Вихідними, 10-11 травня, утримається циклонічний характер погоди, проте дощі очікуються невеликі.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

Синоптик прогнозує черговий циклонічний вихор з дощами та доволі низькою температурою.

Він пояснив, що травневий холод охопив більшу частину Європи. Причиною цього став блокувальний антициклон над Великою Британією та циклонічна улоговина, яка «витягнулася» від о. Нова Земля до Італії.

«За такої конфігурації в атмосфері північні повітряні течії транспортують арктичне повітря, яке своєю чергою активізує циклогенез над південними морями. За попередніми прогностичними оцінками, розраховувати на стійку, суху по-літньому теплу погоду щонайменше до 17 травня не варто», — сказав він.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода влітку. Чи буде спекотно — читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1339
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