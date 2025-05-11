У ISW оцінили заяви РФ щодо припинення вогню: яка мета агресора

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Російські чиновники намагаються визначити умови будь-яких і всіх угод про припинення вогню таким чином, щоб це сприяло подальшим успіхам Росії на полі бою в короткостроковій перспективі. Держава-агресорка хоче мати змогу знову атакувати Україну в майбутньому.

Про це повідомляє ISW.

Аналітики пишуть, що речник Кремля Дмитро Пєсков 10 травня відхилив чергову пропозицію США та України щодо загального припинення вогню. Росія постійно вимагала, щоб будь-яке майбутнє припинення вогню включало умови, які:

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• підтримують довгострокову мету Росії щодо встановлення контролю над усією Україною

• дозволять Росії відновити наступальні операції з більш вигідної позиції у обраний нею час.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі «коаліції рішучих» у Києві 10 травня оголосив, що він, європейські чиновники та президент США Дональд Трамп пропонують загальне припинення вогню тривалістю щонайменше 30 днів, починаючи з 12 травня. Український лідер закликав російських чиновників відреагувати на пропозицію та заявив, що Європа та Сполучені Штати повинні запровадити додаткові санкції проти енергетичного та банківського секторів Росії, якщо та не погодиться на пропозицію щодо припинення вогню.

Пєсков відповів, що Україна не відреагувала на попередні пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню, і що тиск на Росію «марний». За його словами, Путін підтримує ідею припинення вогню, але має «питання» щодо того, як воно врахує нещодавні та можливі майбутні російські просування в Україні, мобілізацію України та західну військову допомогу Україні. Пєсков повторив попередні вимоги Путіна до Заходу припинити всю військову допомогу Україні та змусити Україну припинити мобілізацію та навчання військовослужбовців як умову припинення вогню. Путін розкритикував початкову пропозицію США та України про загальне припинення вогню від 13 березня та натякнув, що будь-яка угода про припинення вогню повинна обмежувати можливості України мобілізувати та навчати нові війська та отримувати військову допомогу.

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Як зазначається, Путін, Пєсков та інші російські чиновники ще не запропонували жодних порівнянних поступок, таких як зупинення власного створення збройних сил та оборонно-промислових зусиль Росії, як частину угоди про припинення вогню.

«Російські чиновники, схоже, намагаються визначити умови будь-яких і всіх угод про припинення вогню таким чином, щоб це сприяло подальшому завоюванню Росією на полі бою в короткостроковій перспективі та підтримувало її здатність знову атакувати Україну в майбутньому. Пєсков також заявив, що Україна намагається використати пропозиції щодо припинення вогню, щоб «ухилитися від переговорів», ставлячи під сумнів заявлену мету Трампа використовувати загальне припинення вогню як основу для передумов мирних переговорів», — завершили в Інституті.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.