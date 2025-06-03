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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 3 июня: метеозависимых предупреждают об опасности

Эта магнитная буря достаточно затяжная и мощная.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © twitter.com

Сегодня, 3 июня, солнечная активность ослабнет, но будет высокой. Магнитная буря будет из К-индексом 5.7 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных портала meteoagent.

Заметим, что с 27 мая активность Солнца высока, поэтому магнитные бури держатся на высоком уровне. Уже больше недели специалисты фиксируют К-индексы 5-7 – из девяти возможных.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Высокая активность Солнца оказывает влияние на самочувствие. Могут появляться легкие головные боли или головокружение, раздражительность, усталость, сонливость или, наоборот, бессонница, снижение концентрации, рассеянность, небольшие скачки артериального давления.

Медики советуют, чтобы уменьшить влияние магнитной бури следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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