Магнітна буря 3 червня: метеозалежних попереджають про небезпеку

Магнітна буря. / © twitter.com

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Сьогодні, 3 червня, сонячна активність послабшає, але буде високою. Магнітна буря буде з К-індексом 5.7 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних порталу meteoagent.

Зауважимо, що від 27 травня активність Сонця висока, а тому магнітні бурі тримаються на високому рівні. Вже більше тижня фахівці фіксують К-індекси 5-7 - з дев’яти можливих.

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Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Висока активність Сонця впливає на самопочуття. Можуть з'являтися легкий головний біль або запаморочення, дратівливість, втома, сонливість або, навпаки, безсоння, зниження концентрації, розсіяність, невеликі стрибки артеріального тиску.

Медики радять, аби зменшити вплив магнітної бурі варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.