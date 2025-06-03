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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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41
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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 3 червня

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 червня, надали синоптики.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Буде тепло, незважаючи на дощі

Буде тепло, незважаючи на дощі / © Associated Press

Сьогодні, 3 червня, на заході України буде хмарно із проясненнями, на решті території — мінлива хмарність.

Про це повідомили в «Українському гідрометеорологічному центрі».

Уночі на північному заході, а вдень у західних, північних і більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині значні дощі (I, жовтий, рівень небезпечності).

На решті території без опадів. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура знизиться до +13…+18 °С, удень потеплішає до +24…+29 °С. На півдні та сході повітря вдень прогріється до +32 °С.

У Харківській і Сумській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень в області короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с. Південно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура в Києві буде +15…+17 °С, а на Київщині — +13…+18 °С.

Удень у столиці потеплішає до +26…+28 °С, а за межами Києва — до +24…+29 °С.

Нагадаємо, синоптики поділилися прогнозом погоди на червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

За прогнозом синоптиків, особливої спеки не буде. Середня місячна температура в червні передбачається в межах +19-23°. У гірських районах 15-16°, що на 1,5-2° вище за норму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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