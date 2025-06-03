Путин нанес удар по Трампу: что на самом деле произошло в Стамбуле

Владимир Путин / © Associated Press

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Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле завершились без прорыва. Несмотря на некоторые договоренности по обмену пленными, путинский режим продолжает требовать полной капитуляции Украины.

Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что во время встречи в Стамбуле переговорщики Путина вручили украинской стороне новый меморандум, напоминающий акт о капитуляции, ведь требования в нем жесткие. В частности, россияне требуют по-прежнему вывода ВСУ с оккупированных территорий, отказ от вступления в НАТО, полной демилитаризации и запрета на размещение иностранных войск.

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Эти условия украинские власти категорически отвергают. Москва также настаивает на отмене санкций, отказе от репараций и полном восстановлении дипломатических и экономических отношений. Все это без реальных уступок со стороны путинского режима.

«Эти максималистские позиции Путина стали ударом по имиджу Дональда Трампа. Американский лидер, активно отстаивающий свою стратегию „быстрого мира“ в Украине как ключевое обещание на второй срок, проявил гнев: по его словам, Путин „совершенно сошел с ума“ после недавних массированных атак на украинские города», — отмечает медиа.

На фоне тупика стамбульских переговоров в Конгрессе США набирает обороты инициатива относительно новых, «разрушительных» санкций против РФ. Один из ее авторов, сенатор Ричард Блюменталь, публично обвинил Кремль в попытке «сделать дураками Трампа и Америку».

«Ситуация создает серьезный вызов для Трампа: продолжит ли он настаивать на переговорах или прибегнет к жестким действиям — в частности, увеличение военной помощи Киеву? В Вашингтоне признают: ход войны в Украине все больше влияет на политические перспективы Трампа», — добавили журналисты.

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Напомним, в Стамбуле 2 июня завершился новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны договорились о новых обменах определенных категорий военнопленных в формате «всех на всех». Также Киев передал Москве список похищенных детей, которых нужно вернуть.

16 мая в Стамбуле прошли первые прямые переговоры Украины и России с 2022 года. Встреча продолжалась больше часа. По данным журналистов, Россия потребовала вывести украинские войска из ряда территорий для обеспечения прекращения огня и угрожала оккупировать Харьковщину и Сумщину.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече украинская и российская стороны обсудили обмен пленными в формате «1000 на 1000 и прекращение огня. Относительно обмена стороны пришли к согласию — уже состоялись три обмена пленными в этом формате.