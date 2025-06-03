Ночные взрывы в Чернигове — куда попали россияне

Чернигов атаковали дроны

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В ночь на 3 июня россияне атаковали ударными беспилотниками Чернигов. В результате взрывов в разных районах города начались пожары.

О последствиях сообщили в полиции региона.

Сейчас известно о четырех раненых местных жителях, они госпитализированы. Информация о потерпевших уточняется.

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«В Чернигове разрушен частный жилой дом, есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилищном секторе, автомобилей. Враг также попал в промышленное предприятие», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия атаки

На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС и медики.

Напомним, сегодня ночью произошла очередная ночная атака на Одессу. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Пострадали четыре человека.