ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1124
Время на прочтение
1 мин

Ночные взрывы в Чернигове — куда попали россияне

Ночью Чернигов атаковали ударными дронами — погибших нет, но есть разрушения в городе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Чернигов атаковали дроны

Чернигов атаковали дроны

В ночь на 3 июня россияне атаковали ударными беспилотниками Чернигов. В результате взрывов в разных районах города начались пожары.

О последствиях сообщили в полиции региона.

Сейчас известно о четырех раненых местных жителях, они госпитализированы. Информация о потерпевших уточняется.

«В Чернигове разрушен частный жилой дом, есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилищном секторе, автомобилей. Враг также попал в промышленное предприятие», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия атаки

Последствия атаки

На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС и медики.

Напомним, сегодня ночью произошла очередная ночная атака на Одессу. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Пострадали четыре человека.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie