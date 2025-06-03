В Чернигове "Шахед" попал в частный сектор: есть жертвы

Пожар, ГСЧС / © ТСН.ua

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В ночь на 3 июня 2025 года зафиксировано попадание "Шахеда" в частном секторе в Чернигове.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник МВА Дмитрий Брижинский.

Есть жертвы среди людей. Информация уточняется.

Зафиксировано падение "Шахедов" по нескольким улицам Чернигова. На местах падений загорелись частные дома. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную атаку на Черниговскую область, применив как беспилотники, так и ракетное вооружение. В течение суток зафиксирован 21 обстрел — раздалось по меньшей мере 47 взрывов.

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