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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Чернигове "Шахед" попал в частный сектор: есть жертвы

В ночь на 3 июня 2025 года в Чернигове зафиксировано попадание "Шахеда" в жилой квартал — есть жертвы, несколько домов охвачены огнем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, ГСЧС

Пожар, ГСЧС / © ТСН.ua

В ночь на 3 июня 2025 года зафиксировано попадание "Шахеда" в частном секторе в Чернигове.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник МВА Дмитрий Брижинский.

  • Есть жертвы среди людей. Информация уточняется.

  • Зафиксировано падение "Шахедов" по нескольким улицам Чернигова. На местах падений загорелись частные дома. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную атаку на Черниговскую область, применив как беспилотники, так и ракетное вооружение. В течение суток зафиксирован 21 обстрел — раздалось по меньшей мере 47 взрывов.

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