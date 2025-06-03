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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1139
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1 хв

Нічні вибухи у Чернігові — куди поцілили росіяни

Уночі Чернігів атакували ударними дронами — загиблих немає, однак є руйнування у місті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чернігів атакували дрони

Чернігів атакували дрони

У ніч проти 3 червня росіяни атакували ударними безпілотниками Чернігів. Внаслідок вибухів у різних районах міста зайнялися пожежі.

Про наслідки повідомили у поліції регіону.

Наразі відомо про чотирьох поранених місцевих мешканців, їх госпіталізовано. Інформація про потерпілих уточнюється.

«У Чернігові зруйновано приватний житловий будинок, є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі, автомобілів. Ворог також поцілив у промислове підприємство», — йдеться у повідомленні відомства.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС та медики.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталася чергова нічна російська атака на Одесу. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. Постраждали чотири людини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1139
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