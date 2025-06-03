День ангела 3 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 3 червня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 3 червня

3 червня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Дениса, Дмитра, Лук’яна, Михайла, Павла, Юліана.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає скромним і приємним чоловіком.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісу”. В дитинстві активний, енергійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає імпульсивним, відкритим до спілкування.

Лук’ян — латинське походження, означає “світло”. В дитинстві комунікабельний, дружелюбний. В дорослому віці стає строгим і вимогливим до себе.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як “хто як Бог”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає справедливим, товариським.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві ніжний і добрий. В дорослому віці стає ласкавим, не скупиться на подарунки близьким.

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Юліан — латинське походження, означає “пухнастий”. В дитинстві емоційний, яскравий. В дорослому віці стає відвертим, любить подорожі.

День ангела 3 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від лиха, наповнює серце світлом і дарує силу йти вперед із вірою, надією і любов’ю. Миру тобі, радості й натхнення в кожному дні!

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Зі святом твого небесного покровителя! Бажаю, щоб Ангел-охоронець завжди вів тебе правильним шляхом, дарував внутрішню гармонію, душевний спокій і натхнення творити добро. Хай життя буде щедрим на благословення і добробут!

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У День ангела бажаю тобі світла в душі, тепла в серці та щирих людей навколо. Нехай небесний покровитель завжди підтримує тебе в кожному рішенні, вберігає від негараздів і веде до щастя й здійснення мрій!

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З Днем ангела! Хай твоє життя буде сповнене добрих чудес, приємних несподіванок та щирих усмішок. Бажаю, щоб твій небесний охоронець щодня дарував тобі силу, мудрість і впевненість. Бережи себе та будь щасливим!

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Вітаю з Днем ангела! Хай твоє ім’я, дароване при народженні, буде символом благословення, а твій покровитель — джерелом сили, мудрості та захисту. Нехай кожен твій день буде осяяний добром і спокоєм!