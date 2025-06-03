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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
976
Час на прочитання
1 хв

Одесу всю ніч атакували дрони — влада показала наслідки

Уночі Одеса перебувала під атакою безпілотників. Постраждали 4 людини. Спалахнула масштабна пожежа на продуктовому складі. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, згоріли дві автівки

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Одеса пережила атаку

Одеса пережила атаку / © Facebook/Геннадій Труханов

У ніч проти 3 червня сталася чергова нічна російська атака на Одесу. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

«На місці працює оперативний штаб, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою „єВідновлення“. Комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання», — написав він.

Наслідки атаки / © Facebook/Геннадій Труханов

Наслідки атаки / © Facebook/Геннадій Труханов

За різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування, також в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки, повідомили згодом в ДСНС.

«Постраждали чотири людини», — сказано в повідомленні.

Наслідки ворожої атаки / © Facebook/Геннадій Труханов

Наслідки ворожої атаки / © Facebook/Геннадій Труханов

Нагадаємо, в Одесі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.Повітряні Сили ЗСУ попереджували про рух ворожих дронів у напрямку Одеси.

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Дата публікації
Кількість переглядів
976
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