Одеса – у вогні, місто відбиває навалу дронів: є постраждалі

У ніч на 21 березня російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками.

Про деталі атаки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів.

Постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина.

"Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси", – додав він.

Голова ОВА попередив про ймовірність повторних ворожих ударів. Тому закликав одеситів та жителів області залишатися в укриттях.

"Одеса у вогні, російські дрони б‘ють по цивільним об‘єктам в місті, є постраждалі", – зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.

За інформацією "Суспільне.Одеса", у місті пролунало понад 18 вибухів. В Одесі видно пожежу.

Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.