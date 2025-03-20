Одеса – у вогні, місто відбиває навалу дронів: є постраждалі

Унаслідок атаки постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина.
У ніч на 21 березня російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками.
Про деталі атаки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів.
Постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина.
"Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси", – додав він.
Голова ОВА попередив про ймовірність повторних ворожих ударів. Тому закликав одеситів та жителів області залишатися в укриттях.
"Одеса у вогні, російські дрони б‘ють по цивільним об‘єктам в місті, є постраждалі", – зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.
За інформацією "Суспільне.Одеса", у місті пролунало понад 18 вибухів. В Одесі видно пожежу.
Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.
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