Місто у вогні: у Кропивницькому пролунало понад 30 вибухів

У Кропивницькому 19 березня 2025 року прогриміли вибухи: місто переживає одну із найбільших повітряних атак за всю війну.

Звуки вибухів у місті лунали фактично кожну хвилину. Місцеві жителі повідомили про 30 вибухів.

"Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка. В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці. Всі служби працюють. Друзі, в кого, не дай Боже поранення чи опіки, негайно звертайтесь в швидку. Всі лікарні міста готові приймати", — заявив у повідомленні у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Також в Укрзалізниці додали, що внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградщини є пошкодження інфраструктури. "Оцінити їх та почати відновлення зможемо після відбою", — йдеться у повідомленні.

Ворог атакував Кропивницький: пролунали вибухи (4 фото)

До того ж місцеві жителі повідомляють про чимало пожеж. У соціальних мережах повідомляють, що усе місто — у полум'ї.

Нагадаємо, президент Зеленський сказав, що обіцянка росіян "негайно" припинити атакувати Україну ракетами та дронами, яку Путін нібито дав Трампу під час телефонної розмови, наразі не працює.

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