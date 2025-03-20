Город в огне: в Кропивницком раздалось более 30 взрывов

Россияне мощно атаковали город.
В Кропивницком 19 марта 2025 года прогремели взрывы: город переживает одну из самых больших воздушных атак за всю войну.
Звуки взрывов в городе звучали фактически каждую минуту. Местные жители сообщили о 30 взрывах.
"Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашевка. В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Боже ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Андрей Райкович.
Также в Укрзализныце добавили, что в результате вечерних обстрелов Кировоградщины повреждение инфраструктуры. "Оценить их и начать восстановление сможем после отбоя", — говорится в сообщении.
К тому же местные жители сообщают о многих пожарах. В социальных сетях сообщают, что весь город находится в пламени.
Напомним, президент Зеленский сказал, что обещание россиян "немедленно" прекратить атаковать Украину ракетами и дронами, которые Путин якобы дал Трампу во время телефонного разговора, пока не работает.
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