Город в огне: в Кропивницком раздалось более 30 взрывов

В Кропивницком 19 марта 2025 года прогремели взрывы: город переживает одну из самых больших воздушных атак за всю войну.

Звуки взрывов в городе звучали фактически каждую минуту. Местные жители сообщили о 30 взрывах.

"Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашевка. В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Боже ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Андрей Райкович.

Также в Укрзализныце добавили, что в результате вечерних обстрелов Кировоградщины повреждение инфраструктуры. "Оценить их и начать восстановление сможем после отбоя", — говорится в сообщении.

Враг атаковал Кропивницкий: раздались взрывы (4 фото)

К тому же местные жители сообщают о многих пожарах. В социальных сетях сообщают, что весь город находится в пламени.

Напомним, президент Зеленский сказал, что обещание россиян "немедленно" прекратить атаковать Украину ракетами и дронами, которые Путин якобы дал Трампу во время телефонного разговора, пока не работает.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.