Одесса – в огне, город отражает нашествие дронов: есть пострадавшие

В результате атаки пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка.

В ночь на 21 марта российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками.

О деталях атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности, жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов.

Пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка.

"В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы", – добавил он.

Глава ОВА предупредил о вероятности повторных вражеских ударов. Поэтому он призвал одесситов и жителей области оставаться в укрытиях.

"Одесса в огне, российские дроны избивают по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие", – отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

По информации "Суспільне.Одеса", в городе прозвучало более 18 взрывов. В Одессе виден пожар.

Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

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