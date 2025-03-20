Одесса – в огне, город отражает нашествие дронов: есть пострадавшие

В результате атаки пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка.
В ночь на 21 марта российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками.
О деталях атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности, жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов.
Пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка.
"В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы", – добавил он.
Глава ОВА предупредил о вероятности повторных вражеских ударов. Поэтому он призвал одесситов и жителей области оставаться в укрытиях.
"Одесса в огне, российские дроны избивают по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие", – отметил руководитель ОП Андрей Ермак.
По информации "Суспільне.Одеса", в городе прозвучало более 18 взрывов. В Одессе виден пожар.
Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.
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