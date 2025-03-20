Враг атакует Одессу дронами: есть попадания и пострадавшие

Из-за попадания дронов в южных районах города возникли пожары.
Вечером четверга, 20 марта, враг атакует Одессу дронами. В городе раздаются взрывы, возникло несколько пожаров на местах попадания.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Одесса в огне, российские дроны бьют по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие", – написал он.
По информации городского головы Геннадия Труханова, под вражеским ударом оказались южные районы города.
"Слышны взрывы, будьте в безопасных местах. Атака продолжается!" – призвал одесситов мэр.
По информации мониторинговых каналов, в городе и районе частично пропал свет. По неподтвержденным данным, пострадал несовершеннолетний ребенок.
Напомним, в Одессе вечером 20 марта раздалось более 15 взрывов. Город массированно атакуют вражеские БпЛА. Уже стало известно о сбитии "Шахеда".
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